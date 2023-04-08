Чернов считает, что «Спартаку» необходимо выиграть все оставшиеся матчи РПЛ

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России с «Динамо».

«После зимнего перерыва каждая встреча нашей команды – своеобразный финал. Каждый понимает ситуацию. Мы должны своим болельщикам, необходимо в матче с «Динамо» реабилитироваться», – приводит слова Чернова «Чемпионат».

Добавим, что очная встреча «Спартак» и «Динамо» состоится сегодня, 8 апреля на домашнем стадионе команды Гильермо Абаскаля. В данный момент красно-белые располагаются на третьем место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 21 матча.