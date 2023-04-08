Президент УЕФА Чеферин подозревается в фальсификации своего резюме

Президент УЕФА Александер Чеферин оказался вовлечен в мошенническую схему. Об этом сообщает Slava.

По информации источника, в резюме 55-летнего функционера присутствует информация о том, что он являлся членом совета директоров футбольного клуба «Олимпия» с 2006 по 2011 годы, что является неправдой. Таким образом, если информация подтвердится, словенец может быть уволен с должности президента УЕФА, так как по правилам организации руководитель союза обязан иметь управленческий опыт.

Напомним, что Чеферин является президентом УЕФА с сентября 2016 года и недавно был переизбран на второй срок.