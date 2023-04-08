Бальде и Соболев выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на матч 22-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в субботу, 8 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Иванов.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Соболев, Бальде.

«Динамо»: Шунин, Маричаль, Сазонов, Скопинцев, Даса, Фомин, Захарян, Гагнидзе, Нгамале, Макаров, Тюкавин.

Добавим, что в данный момент красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В свою очередь бело-голубые идут шестыми (35 очков).