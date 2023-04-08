Бабурин заявил, что «Торпедо» по-прежнему имеет шансы остаться в РПЛ

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин высказался насчет победы своей команды в матче 22-го тура чемпионата России над «Факелом» (2:0).

«Победили в очень важной встрече. Вся команда счастлива. У нас еще есть шансы сохранить прописку в РПЛ и догнать тот же «Факел». Все в наших руках», – приводит слова Бабурина «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 22 матчей.

В следующем туре чемпионата России подопечные Жозепа Клотета встретятся на своем поле со «Спартаком» (15 апреля).