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Тен Хаг - о матче с «Эвертоном»: «Манчестер Юнайтед» должен быть более решительным и безжалостным

Манкунианцы обыграли своего соперника со счетом 2:0.
08 апреля 2023 18:40

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы своей команды в матче против «Эвертона» (2:0) в 30-м туре чемпионата Англии.

«Мы должны быть более решительными и безжалостными, и эта игра должна была быть закончена по счету к перерыву, а мы этого не сделали. Но это все равно очень хорошее выступление», - приводит слова нидерландского специалиста ВВС.

Таким образом, команда Эрика тен Хага с 56 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Шона Дайча находятся на 16-й строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Ноттингем Форест» (16 апреля), а «Эвертон» примет дома «Фулхэм» (15 апреля).

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