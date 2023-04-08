«Бавария» на выезде минимально обыграла «Фрайбург»

Футболисты «Баварии» в гостях оказались сильнее «Фрайбурга» в матче 27-го тура Бундеслиги.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

Единственный гол матча забил защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт на 52-й минуте.

Таким образом, «Бавария» по-прежнему остается лидером в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 58 очков после 27 матчей. «Фрайбург» занимает четвертое место с 47-ю очками.

Бундеслига

27-й тур

«Фрайбург» – «Бавария» – 0:1 (0:0)

Гол: – де Лигт, 52.