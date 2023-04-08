Голы Харина и Бериши принесли «Ахмату» победу над «Уралом»

«Ахмат» дома одержал победу над «Уралом» в матче 22-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершился со счетом 2:0 в пользу грозненцев.

В составе домашней команды забитыми мячами отличились Евгений Харин (3-я минута) и Бернард Бериша (57).

Таким образом, «Ахмат» набирает 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 25 очков после 22 проведенных встреч.

РПЛ

22-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Урал» – 2:0 (1:0)

Голы: Харин, 3; Бериша, 57.