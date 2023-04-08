«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» благодаря голу Кейна 

Футболисты «Тоттенхэма» на своем поле обыграли «Брайтон» в матче 30-го тура АПЛ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

За лондонский клуб голы забили Сон Хын Мин (10-я минута) и Гарри Кейн (79). Единственный забитый мяч гостей на счету Льюса Данка (34).

Таким образом, «Тоттенхэм» сохраняет пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка после 30 матчей. «Брайтон» опускается на седьмую строчку, имея в своем активе 46 очков.

В следующем туре лондонцы встрется с «Борнмутом» (15 апреля), а «чайки» в тот же день отправятся в гости к «Челси».

АПЛ

30-й тур

«Тоттенхэм» (Лондон) – «Брайтон» (Брайтон) – 2:1 (1:1)

Голы: Сон, 10; Кейн, 79. – Данк, 34.