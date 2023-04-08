Агент Николсона назвал причину, по которой его клиент не попал в заявку на матч с «Динамо»

Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, почему его клиента не оказалось в заявке красно-белых на матч 22-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Утром ему стало очень плохо. Его здоровье в данный момент не в порядке, поэтому он не сыграет в этом матче. Будем надеяться, что это недомогание не слишком серьезное», – приводит слова Протеги Sport24.ru.

Добавим, что очная встреча между «Спартаком» и «Динамо» пройдет сегодня, 8 апреля на «Открытии Арене». Начало матча – 19:30 по московскому времени.