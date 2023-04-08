В «Динамо» заявили, что Смолов подавлен после общения с журналистами

Нападающий «Динамо» Федор Смолов находится в подавленном состоянии после инцидента с журналистом.

Отметим, что по завершении полуфинального матча первого этапа Пути регионов Кубка России «Динамо» с «Акроном» (0:0, 1:4 пенальти) в беседе с журналистами 33-летний игрок назвал представителя СМИ клоуном.

«Федор сейчас в некотором смысле подавлен. Ситуация его немного выбила из колеи. Это живой человек, у которого есть эмоции. Поэтому воспринял этот момент близко к сердцу. Вернулся в расположение команды грустным, но в оптимальной физической форме», – приводит слова Гафина РИА Новости.

Добавим, что в эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». Смолов остался на скамейке запасных. В данный момент подопечные Гильермо Абаскаля обыгрывают бело-голубых со счетом 1:0.