«Все было как‑то впопыхах». Тренер «Урала» - о поражении от «Ахмата» в матче РПЛ

Тренер «Урала» Александр Ермакович дал комментарий после поражения своей команды в матче 22‑го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:2).

«Наверное, повлиял первый быстрый гол. Такое ощущение было, будто мы получили порцию неуверенности и не смогли восстановиться. Все было как‑то впопыхах, не могли разобраться», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в составе грозненской команды забитыми мячами отличились Евгений Харин (3-я минута) и Бернард Бериша (57).

«Ахмат» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 25 очков.