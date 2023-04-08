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«Все было как‑то впопыхах». Тренер «Урала» - о поражении от «Ахмата» в матче РПЛ

Екатеринбургский клуб уступил со счетом 0:2.
08 апреля 2023 20:00

Тренер «Урала» Александр Ермакович дал комментарий после поражения своей команды в матче 22‑го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:2).

«Наверное, повлиял первый быстрый гол. Такое ощущение было, будто мы получили порцию неуверенности и не смогли восстановиться. Все было как‑то впопыхах, не могли разобраться», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в составе грозненской команды забитыми мячами отличились Евгений Харин (3-я минута) и Бернард Бериша (57).

«Ахмат» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на десятой строчке, имея в своем активе 25 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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