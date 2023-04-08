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Лэмпард – о поражении от «Вулверхэмптона»: Нам нужно вернуть менталитет победителей

Матч против «волков» стал первым для 44-летнего специалиста после возвращения на пост главного тренера «Челси».
Лэмпард – о поражении от «Вулверхэмптона»: Нам нужно вернуть менталитет победителей
08 апреля 2023 20:05
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Insidesport

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 30-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Отметим, что «пенсионеры» уступили своему сопернику со счетом 0:1.

«В первом тайме мы играли не на полную силу. Хотя это хватало для равной игры, однако потому случился этот выстрел от Матеуса Нунеса. Во втором тайме игра стала интенсивнее, мы создали больше моментов, но этого оказалось недостаточно. Сейчас необходимо вернуть правильный менталитет, чтобы команда вновь привыкла к победам», – приводит слова Лэмпарда BBC Sport.

Добавим, что в данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 30 матчей.

12 апреля подопечным Лэмпарда предстоит выездной матч с «Реалом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

источник: BBC
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