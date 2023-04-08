«Манчестер Сити» интересуется защитником «Интера» Бастони

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения защитника «Интера» Алессандро Бастони. Об этом сообщает CalcioMercato.

Как утверждает источник, небесно-голубые планируют подписать 23-летнего итальянца в случае ухода защитника Эмерика Ляпорта, который в этом сезоне потерял место в основном составе Пепа Гвардиолы. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

Напомним, что Бастони принадлежит «Интеру» с 2017 года. В текущем сезоне за «нерадзурри» он провел 32 матча и отдал пять результативных передач. Его контракт с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года.