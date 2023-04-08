«Динамо» впервые вышло вперед в матче со «Спартаком»

В матче 22-го тура РПЛ московское «Динамо» забило третий мяч в ворота «Спартака».

На 66-й минуте встречи Денис Макаров сделал передачу в штрафную площадь красно-белых на Константина Тюкавина, однако тот не стал трогать мяч, дезориентировав голкипера Александра Селихова. В итоге снаряд так и закатился в дальний угол спартаковских ворот.

Бело-голубые повели 3:2. Ранее в их составе отличился Арсен Захарян, еще один мяч в свои ворота забил Александр Соболев.

За «Спартак» отличились тот же Соболев и Кейта Бальде.