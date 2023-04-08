Головин – в заявке «Монако» на матч с «Нантом» в чемпионате Франции

«Монако» огласил заявку команды на матч с «Нантом» в 30-м туре Лиги 1. В список заявленных футболистов попал российский полузащитник Александр Головин.

Отметим, что игра между французскими клубами состоится завтра, 9 апреля на домашней арене «канареек». Начало встречи в 18:05 по московскому времени.

Добавим, что в данный момент «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 57 очков после 29 матчей. «Нант» располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 30 очков.

В текущем сезоне за «монегасков» Головин провел 38 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.