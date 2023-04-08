«Спартак» с пенальти сравнял счет в конце матча с «Динамо»

Московский «Спартак» сравнял счет в матче 22-го тура против «Динамо».

На 84-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов указал на точку после падения Романа Зобнина в штрафной площади бело-голубых.

После проверки VAR решение рефери было подтверждено. К мячу подошел Александр Соболев и реализовал попытку.

Счет стал 3:3, ранее в составе красно-белых отличились Соболев и Кейта Бальде. «Динамо» ответило точными ударами Арсена Захаряна, Дениса Макарова и автоголом того же Соболева.