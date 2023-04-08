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«Торино» с Миранчуком дома минимально уступил «Роме»

Российский полузащитник провел на поле все 90 минут. 
08 апреля 2023 21:26
автор: Глеб Шевяков

«Рома» на выезде одержала победу над «Торино» в матче 29-тура Серии А.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.

Единственный забитый мяч римлян забил нападающий Пауло Дибала, реализовав пенальти на восьмой минуте матча.

В стартовом составе туринцев вышел российский полузащитник Алексей Миранчук, который отыграл все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Рома» поднимается на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка после 29 матчей. «Торин» опускается на 12-ю строчку, имея в своем активе 38 очков.

Серия А

29-й тур

«Торино» (Турин) – «Рома» (Рим) – 1:0 (1:0)

Гол: – Дибала, 8.

источник: «Советский спорт»
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