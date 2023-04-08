«Лейпциг» обыграл «Герту» и ворвался в топ-4 Бундеслиги

«Герта» на своем поле принимала «Лейпциг» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «красных быков».

В составе победителей отличился Амаду Хайдара (40-я минута).

Таким образом, команда Марко Розе с 48 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Сандро Шварца находятся на 16-й строчке, имея в своем активе 22 очка.

В следующем туре «Лейпциг» примет дома «Аугсбург» (15 апреля), а «Герта» отправится в гости к «Шальке» (14 апреля).