«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ, забив шесть голов на двоих

В матче 22-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Александр Соболев, один из мячей забивший с пенальти. Еще один раз чужие ворота поразил Кейта Бальде.
Гости ответили точными ударами Арсена Захаряна и Дениса Макарова и автоголом того же Соболева.
Таким образом, «Спартак» набрал 42 очка и остался на третьей строчке в турнирной таблице.
«Динамо» с 36 очками догнало идущий пятым «Ахмат».
РПЛ
22-й тур
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) - 3:3 (2:2)
Голы: Соболев, 7; 88 (с пенальти); Бальде, 40 - Захарян, 35; Соболев, 45 (автогол); Макаров, 66.
источник: «Советский спорт»