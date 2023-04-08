«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ, забив шесть голов на двоих

В матче 22-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Александр Соболев, один из мячей забивший с пенальти. Еще один раз чужие ворота поразил Кейта Бальде.

Гости ответили точными ударами Арсена Захаряна и Дениса Макарова и автоголом того же Соболева.

Таким образом, «Спартак» набрал 42 очка и остался на третьей строчке в турнирной таблице.

«Динамо» с 36 очками догнало идущий пятым «Ахмат».

РПЛ

22-й тур

«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) - 3:3 (2:2)

Голы: Соболев, 7; 88 (с пенальти); Бальде, 40 - Захарян, 35; Соболев, 45 (автогол); Макаров, 66.