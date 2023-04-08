Бышовец заявил, что «Локомотив» способен противостоять «Зениту» 

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Допускаю, что «Локомотив» сможет дать бой «Зениту». Команда сейчас находится на ходу, а футболисты демонстрируют зрелую игру. Благодаря этому «железнодорожники», вероятно, проявят активность в матче против питерцев», – приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Напомним, что очная встреча «Локомотива» и «Зенита» состоится завтра, 9 апреля на «РЖД Арене» в Москве. Начало матча – 20:00 мск.