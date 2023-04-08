Тухель считает, что победа «Баварии» над «Фрайбургом» была заслуженной

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал комментарий после победы своей команды над «Фрайбургом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

«Я думаю, что победа была заслуженной. У нас были хорошие моменты в обоих таймах. Я рад, что мы выиграли и провели сухой матч. Это было очень важно», - приводит слова специалиста Bayern & Germany.

Добавим, что «Бавария» по-прежнему остается лидером в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 58 очков после 27 матчей. «Фрайбург» занимает четвертое место с 47-ю очками.