Тихонов обвинил Селихова в третьем пропущенном голе «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о игре вратаря команды Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:3.

«Что делал Селихов в моменте с третьим пропущенном голом? Считаю, что это его полноценная ошибка. Он даже не попытался среагировать. Это невообразимо!» — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионате России, набрав 42 очка после 22 проведенных встреч. «Динамо» располагается на шестой строчке, имея в своем активе 36 очков.