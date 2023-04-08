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Судья Федотов считает, что пенальти в ворота «Динамо» был назначен ошибочно

Бело-голубые сыграли со «Спартаком» вничью. 
08 апреля 2023 22:13
автор: Глеб Шевяков

Бывший российский арбитр Игорь Федотов раскритиковал решение судьи Сергея Иванова назначить 11-метровый удар в ворота «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

Отметим, что благодаря назначенному пенальти на 87-й минуте подопечным Гильермо Абаскаля удалось вырвать ничью в московском дерби.

«Мне кажется, что на Зобнине в этот момент не фолили. Он не стремился к мячу, а просто решил упасть. Непонятно, что Иванов увидел на повторе. После матча к нему остались много вопросов. Он грамотно работал практически на протяжении всего матча, а в концовке принял необъяснимое решение», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Добавим, что в настоящее время «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионате России, имея в своем активе 42 очка после 22 матчей. «Динамо» идет шестым с 36-ю очками.

источник: Чемпионат.com
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