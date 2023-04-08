Федун – о матче «Спартак» - «Динамо»: На нашем фоне они сегодня не смотрелись 

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

«У любой команды бывают такие матчи. Селихов по ходу сезона не раз выручал «Спартак», однако сегодня просто неудачный день для него. Соперник забил два сумасшедших гола, хотя моментов у них больше практически не было. На фоне наших игроков они сегодня не смотрелись», — приводит слова 67-летнего функционера ТАСС.

Напомним, что в данный момент «Спартак» располагает на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка после 22 проведенных игр. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от «Ростова» на два очка.