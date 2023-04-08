В «Динамо» рассказали о будущем главного тренера команды Славиши Йокановича

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 22-го тура чемпионата России против «Спартака» (3:3) рассказал о будущем главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Славиша Йоканович - тренер «Динамо» Москва. У него контракт. Продление контракта будет зависеть от успешности его работы. Всех подробностей мы не скажем. Цель на оставшуюся часть? Третье место», - приводит слова функционера Sport24.

Добавим, что «Динамо» располагается на шестой позиции турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 36 очков.