Гвардиола считает, что Холанд находится на одном уровне с Роналду и Месси 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Саутгемптоном» (4:1) в матче 30-го тура АПЛ поделился мнением о нападающем команды Эрлинге Холанде.

Отметим, что в прошедшей встрече форвард «горожан» оформил дубль.

«Это очень талантливый футболист. Вся команда нуждается в нем. Мы на протяжении 20 лет следили за выступлением ведущих футбольных бомбардиров – Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Холанд находится на том же уровне. Он прирожденный нападающий и снова нам помог», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. В текущем сезоне за небесно-голубых он отыграл 38 матчей, забил 44 гола и отдал пять результативных передач.