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Гвардиола считает, что Холанд находится на одном уровне с Роналду и Месси 

Испанский специалист признает, что «Манчестер Сити» нуждается в норвежце.
Гвардиола считает, что Холанд находится на одном уровне с Роналду и Месси 
08 апреля 2023 22:41
автор: Глеб Шевяков
автор фото: BBC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Саутгемптоном» (4:1) в матче 30-го тура АПЛ поделился мнением о нападающем команды Эрлинге Холанде.

Отметим, что в прошедшей встрече форвард «горожан» оформил дубль.

«Это очень талантливый футболист. Вся команда нуждается в нем. Мы на протяжении 20 лет следили за выступлением ведущих футбольных бомбардиров – Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Холанд находится на том же уровне. Он прирожденный нападающий и снова нам помог», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. В текущем сезоне за небесно-голубых он отыграл 38 матчей, забил 44 гола и отдал пять результативных передач.

источник: BBC
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