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Тухель уверен, что «Баварию» ждет трудное противостояние с «Манчестер Сити»

Команды встретятся на поле во вторник, 11 апреля в рамках четвертьфинального матча Лиги чемпионов. 
Тухель уверен, что «Баварию» ждет трудное противостояние с «Манчестер Сити»
08 апреля 2023 22:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Sky Sports

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нам необходимо собраться с силами и верить в победу. Нам нужно отработать в тактике изобретательность и гибкость ради достижения результата. Соперник находится в прекрасной форме. Надеюсь, нам удастся отдохнуть и подойти к матчу в оптимальной форме. Мы понимаем, насколько сейчас «Манчестер Сити» силен, нас ждет одно из труднейших испытаний», – приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, что очная встреча команд состоится во вторник, 11 апреля в Манчестере. Начало матча – 22:00 мск.

источник: Bayern&Germany
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