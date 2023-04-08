Гладилин назвал закономерной ничью в матче «Спартак» - «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» и наставник молодежной сборной России по футболу Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Динамо».

«Матч понравился, был хороший открытый футбол с большим количеством голов и моментов. Как обычно, весной бывает много ошибок, иногда даже нелепых. Зрелищный поединок - результат закономерный», - приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Александр Соболев, один из мячей забивший с пенальти. Еще один раз чужие ворота поразил Кейта Бальде.

Гости ответили точными ударами Арсена Захаряна и Дениса Макарова и автоголом того же Соболева.

Таким образом, «Спартак» набрал 42 очка и остался на третьей строчке в турнирной таблице.

«Динамо» с 36 очками догнало идущий пятым «Ахмат».