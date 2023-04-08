«Лацио» обыграл «Ювентус», продлив беспроигрышную серию до семи матчей в чемпионате Италии

«Лацио» на своем поле оказался сильнее «Ювентуса» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу римского клуба.

В составе победителей отличились Сергей Милинкович-Савич (38-я минута) и Маттиа Дзакканьи (53). Туринцы ответили забитым мячом в исполнении Адриена Рабьо (42).

Таким образом, команда Маурицио Сарри с 58 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 44 очка.

В следующем туре «Лацио» отправится в гости к «Специи» (14 апреля), а «Ювентус» сыграет на выезде с «Сассуоло» (16 апреля).