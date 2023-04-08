Осимхен признался, что он в предвкушении от возможного чемпионства «Наполи» в Серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился ожиданиями от предстоящего потенциального празднования чемпионства команды по завершении нынешнего сезона.

«Я много слышал о том, как празднуют скудетто. Мне очень интересно, что наши болельщики придумают в этом году. Для меня большая честь играть за клуб, в котором когда-то выступал Марадона. Желаю завоевать трофей и увидеть радость на лицах наших фанатов, увидеть грандиозное празднование. Это будет потрясающе!» – приводит слова Осимхена Football Italia.

Добавим, что в данный момент «Наполи» является лидером в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 74 очка после 29 матчей. Неаполитанцы не брали титул Серии А более 30-и лет.