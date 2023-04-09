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«Реал» проиграл «Вильярреалу» и не смог приблизиться к «Барселоне» в Ла Лиге

Мадридцы дважды вели в счете, но не добились даже ничьей.
09 апреля 2023 00:03
автор: Александр Шульгин

В матче 28-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле проиграл «Вильярреалу».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Самуэль Чуквезе. Еще один мяч на счету Хосе Моралеса.

Хозяева ответили точным ударом Винисиуса и автоголом Пау Торреса.

На 85-й минуте в ворота «Вильярреала» был назначен 11-метровый, и «Реал» мог уйти от поражения, но после просмотра VAR судья отменил свое решение.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 47 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

«Реал» с 59 очками остался вторым, на 12 очков отставая от лидирующей «Барселоны», но уже завтра каталонцы могут увеличить отрыв до 15 очков в случае домашней победы над «Жироной».

Ла Лига
28-й тур
«Реал» (Мадрид) - «Вильярреал» - 2:3 (1:1)
Голы: Пау Торрес, 16 (автогол); Винисиус, 48 - Чуквезе, 39; 80; Моралес, 70.

источник: «Советский спорт»
«Реал» проиграл «Вильярреалу» и не смог приблизиться к «Барселоне» в Ла Лиге
Мадридцы дважды вели в счете, но не добились даже ничьей.
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