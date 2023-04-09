«Аризона» обыграла в овертайме «Анахайм», Просветов отразил 25 бросков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» на домашнем льду оказалась сильнее «Анахайма».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «койотов».

В основное время в составе победителей отличились Кристиан Фишер, Лоусон Круз, Клейтон Келлер и Матиас Маччелли.

Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Адама Хенрика, Райана Строума и Макса Джонса.

Победу «Аризоне» принес бросок Барретта Хэйтона на 64-й минуте. Российский голкипер «койотов» Иван Просветов отразил 25 бросков.

«Аризона» имеет в активе 69 и занимает 13-е место в западной конференции, «Анахайм» (57) идет 15-м. Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф.