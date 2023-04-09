Месси опередил Роналду по голам за клубы из Европы

Аргентинский нападающий Лионель Месси побил рекорд португальского форварда Криштиану Роналду по голам в Европе на клубном уровне.
Напомним, что южноамериканский футболист отличился за «ПСЖ» в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (2:0). Лионель открыл счет на 26-й минуте.
Также в активе Месси результативная передача.
Таким образом, аргентинец забил 702-й гол в официальных матчах за европейский клуб. В составе «Барселоны» Лионель отличился 672 гола, а за «ПСЖ» – 30 раз.
На счету Роналду 701 гол за европейские клубы.
источник: «Советский спорт»