Месси опередил Роналду по голам за клубы из Европы

Аргентинский нападающий Лионель Месси побил рекорд португальского форварда Криштиану Роналду по голам в Европе на клубном уровне.

Напомним, что южноамериканский футболист отличился за «ПСЖ» в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (2:0). Лионель открыл счет на 26-й минуте.

Также в активе Месси результативная передача.

Таким образом, аргентинец забил 702-й гол в официальных матчах за европейский клуб. В составе «Барселоны» Лионель отличился 672 гола, а за «ПСЖ» – 30 раз.

На счету Роналду 701 гол за европейские клубы.