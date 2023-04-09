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Месси опередил Роналду по голам за клубы из Европы

В нынешнем сезоне игрок «ПСЖ» записал в свой актив 18 голов.
09 апреля 2023 09:12
автор: Александр Поволоцкий

Аргентинский нападающий Лионель Месси побил рекорд португальского форварда Криштиану Роналду по голам в Европе на клубном уровне.

Напомним, что южноамериканский футболист отличился за «ПСЖ» в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (2:0). Лионель открыл счет на 26-й минуте.

Также в активе Месси результативная передача.

Таким образом, аргентинец забил 702-й гол в официальных матчах за европейский клуб. В составе «Барселоны» Лионель отличился 672 гола, а за «ПСЖ» – 30 раз.

На счету Роналду 701 гол за европейские клубы.

источник: «Советский спорт»
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