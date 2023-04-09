В «Динамо» отреагировали на вопрос о возможном возвращении тренера Шварца

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на сообщения о возможном возвращении на пост главного тренера бело-голубых Сандро Шварца.

Напомним, что накануне команда сыграла вничью со «Спартаком» (3:3) в рамках 22-го тура чемпионата РПЛ.

«Что касается Славиши Йокановича, он главный тренер, работает с командой. Возвращение Сандро Шварца? Только что ответил на ваш вопрос», - цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Йоканович возглавил «Динамо» прошлым летом, сменив на этом посту Шварца.