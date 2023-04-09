Дмитрий Радченко: Дзюба создаст проблемы обороне «Зенита»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча »Зенита» против «Локомотива» в 22-м туре чемпионата России.

Напомним, что в составе железнодорожников выступает Артем Дзюба, который ранее играл за клуб из Санкт-Петербурга.

«Интересно понаблюдать, как будет действовать на поле Артем Дзюба. «Зенит» — фаворит в этом матче, но «Локомотив» сделает все возможное, чтобы отобрать очки. Мы прекрасно знаем Дзюбу — для него этот матч особенный. Артем будет мотивирован и создаст проблемы обороне петербуржцев», — цитирует Радченко «Чемпионат».

Отметим, что встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Дзюба в четырех матчах за «Локомотив» забил шесть мячей.