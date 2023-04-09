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Евгений Алдонин: ЦСКА обязан обыгрывать «Химки», если хочет боротся за второе место

09 апреля 2023 13:20
автор: Александр Поволоцкий

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России, в котором армейцы встретятся с «Химками».

«Ожидаю победы ЦСКА в матче с «Химками». Смена тренера может повлиять на психологию подмосковной команды, но армейцы обязаны их обыгрывать, если они борются за вторую строчку в таблице.

Матч с «Крыльями Советов» в Кубке был не самого лучшего качества, но тем не менее была одержана победа, а результат — это самое главное. Мне кажется, за счёт победных игр, в которых игра складывается не очень удачно, у команды приобретается уверенность.

Время покажет, удастся ли ЦСКА обогнать «Спартак» и «Ростов» в борьбе за второе место. Но ЦСКА это по силам. Самое главное — не проваливаться в оставшихся матчах. Очень хорошо, что сейчас команда не пропускает. Даже при не очень качественной игре в атаке удаётся забивать — это положительная динамика», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

источник: Чемпионат.com
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