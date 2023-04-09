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Адриен Рабьо: «Ювентус» позорно провел первый тайм с «Лацио»

В следующем туре 16 апреля туринский клуб сыграет на выезде с «Сассуоло».
09 апреля 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо отреагировал на игру команды в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Лацио».

Напомним, что туринский клуб уступил со счетом 1:2.

«Ювентус» слишком вялыми в начале матча и вообще не выигрывали единоборства, мы просто теряли мяч. После перерыва наша игра стала намного лучше. Но исправить игру было не так сложно, потому что первый тайм был позорным», — цитирует Рабьо DAZN.

Отметим, что подопечные Массимилиано Аллегри находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 44 очка.

источник: DAZN
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