Адриен Рабьо: «Ювентус» позорно провел первый тайм с «Лацио»

Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо отреагировал на игру команды в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Лацио».

Напомним, что туринский клуб уступил со счетом 1:2.

«Ювентус» слишком вялыми в начале матча и вообще не выигрывали единоборства, мы просто теряли мяч. После перерыва наша игра стала намного лучше. Но исправить игру было не так сложно, потому что первый тайм был позорным», — цитирует Рабьо DAZN.

Отметим, что подопечные Массимилиано Аллегри находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 44 очка.