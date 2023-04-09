ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сарвели и Писарский – в стартовых составах «Сочи» и «Крылья Советов» на матч РПЛ 

Игра между командами состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи. 
09 апреля 2023 13:07
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Сочи» и «Крылья Советов» определились со стартовыми составами команд на матч 22-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 9 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча – 14:00 мск.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский.

Добавим, что в данный момент «Сочи» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 21 проведенного матча. «Крылья Советов» занимают 12-е место, имея в своем активе 21 очко.

источник: «Советский спорт»
Евгений Алдонин: ЦСКА обязан обыгрывать «Химки», если хочет боротся за второе место
09.04.2023 13:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«ПСЖ» может расстаться с Рамосом ближайшим летом 
По завершении нынешнего сезона у испанского футболиста истекает контракт с парижанами.
09.04.2023 13:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сарвели и Писарский – в стартовых составах «Сочи» и «Крылья Советов» на матч РПЛ 
Игра между командами состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи. 
09.04.2023 13:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дмитрий Радченко: Дзюба создаст проблемы обороне «Зенита»
Встреча между «Локомотивом» и клубом из Санкт-Петербурга пройдет 9 апреля.
09.04.2023 12:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Роман Зобнин: Не нужно винить Селихова в поражении от «Динамо»
Контракт голкипера истекает летом 2025 года.
09.04.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Динамо» отреагировали на вопрос о возможном возвращении тренера Шварца
Бело-голубые занимают пятое место в таблице чемпионата.
09.04.2023 11:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Константин Тюкавин: «Динамо» надо выигрывать такие матчи, как со «Спартаком»
Игра прошла на домашнем стадионе красно-белых.
09.04.2023 10:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Месси опередил Роналду по голам за клубы из Европы
В нынешнем сезоне игрок «ПСЖ» записал в свой актив 18 голов.
09.04.2023 09:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика