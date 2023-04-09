Сарвели и Писарский – в стартовых составах «Сочи» и «Крылья Советов» на матч РПЛ 

Тренерские штабы «Сочи» и «Крылья Советов» определились со стартовыми составами команд на матч 22-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 9 апреля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча – 14:00 мск.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский.

Добавим, что в данный момент «Сочи» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 21 проведенного матча. «Крылья Советов» занимают 12-е место, имея в своем активе 21 очко.