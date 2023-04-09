«ПСЖ» может расстаться с Рамосом ближайшим летом 

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, вероятно, покинет команду в конце текущего сезона. Об этом сообщает Fichajes.

Как утверждает источник, соглашение 37-летнего испанца с красно-синими рассчитано до лета 2023 года, однако парижский клуб пока не делал предложение игроку о продлении контракта.

Ранее появилась информация, что в услугах защитника парижан заинтересован «Аль-Наср», в котором выступает его бывший партнер по «Реалу» – Криштиану Роналду.

Напомним, что Рамос присоединился к «ПСЖ» в июле 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он отыграл 37 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.