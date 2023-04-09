ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«ПСЖ» может расстаться с Рамосом ближайшим летом 

По завершении нынешнего сезона у испанского футболиста истекает контракт с парижанами.
09 апреля 2023 13:19
автор: Глеб Шевяков

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, вероятно, покинет команду в конце текущего сезона. Об этом сообщает Fichajes.

Как утверждает источник, соглашение 37-летнего испанца с красно-синими рассчитано до лета 2023 года, однако парижский клуб пока не делал предложение игроку о продлении контракта.

Ранее появилась информация, что в услугах защитника парижан заинтересован «Аль-Наср», в котором выступает его бывший партнер по «Реалу» – Криштиану Роналду.

Напомним, что Рамос присоединился к «ПСЖ» в июле 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он отыграл 37 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

источник: Fichajes.net
Евгений Алдонин: ЦСКА обязан обыгрывать «Химки», если хочет боротся за второе место
09.04.2023 13:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«ПСЖ» может расстаться с Рамосом ближайшим летом 
По завершении нынешнего сезона у испанского футболиста истекает контракт с парижанами.
09.04.2023 13:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сарвели и Писарский – в стартовых составах «Сочи» и «Крылья Советов» на матч РПЛ 
Игра между командами состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи. 
09.04.2023 13:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дмитрий Радченко: Дзюба создаст проблемы обороне «Зенита»
Встреча между «Локомотивом» и клубом из Санкт-Петербурга пройдет 9 апреля.
09.04.2023 12:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Роман Зобнин: Не нужно винить Селихова в поражении от «Динамо»
Контракт голкипера истекает летом 2025 года.
09.04.2023 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Динамо» отреагировали на вопрос о возможном возвращении тренера Шварца
Бело-голубые занимают пятое место в таблице чемпионата.
09.04.2023 11:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Константин Тюкавин: «Динамо» надо выигрывать такие матчи, как со «Спартаком»
Игра прошла на домашнем стадионе красно-белых.
09.04.2023 10:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Месси опередил Роналду по голам за клубы из Европы
В нынешнем сезоне игрок «ПСЖ» записал в свой актив 18 голов.
09.04.2023 09:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика