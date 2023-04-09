Тренер «Порту» Консейсау может возглавить «Интер»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау претендует на должность наставника «Интера». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, руководство миланского клуба вступило в переговоры по поводу возможного приглашения 48-летнего специалиста на пост главного тренера команды. В данный момент «нерадзурри» руководит Симоне Индзаги.

Добавим, что Консейсау возглавляет «Порту» с лета 2017 года. Под его руководством «драконы» стали трехкратными чемпионами Португалии.

В нынешнем сезоне «Интер» и «Порту» встречались на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В двухматчевом противостоянии сильнее оказались черно-синие (1:0, 1:1).