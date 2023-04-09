Веденеев уверен в победе «Зенита» в матче против «Локомотива»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился прогнозом на исход матча 22-го тура чемпионата России между питерцами и «Локомотивом».

«Игра будет сложной и упорной, однако победа достанется «Зениту». Футболисты должны сыграть в полную силу. В данный момент у этой команды почти нет слабых сторон. «Зенит» в оптимальной форме. Думаю, что нас ждет хороший матч», — приводит слова Веденеева «Чемпионат».

Добавим, что очная встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится сегодня, 9 апреля, в Москве. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

В настоящее время сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко после 21 матча. Железнодорожники располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе 25 очков.