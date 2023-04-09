Аршавин считает, что Дзюба хочет доказать свою состоятельность в матче против «Зенита»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» и «Локомотива» в рамках 22-го тура РПЛ.

Отметим, что экс-игрок питерцев обратил внимание на мотивацию нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы.

«Мне кажется, что нас ждет увлекательная игра. «Локомотив» набрал неплохую форму, надеюсь, что «Зенит» продемонстрирует свой класс. Дзюба мотивирован, ему есть, что доказывать. Он очень хочет выступить на высоком уровне против «Зенита», чтобы доказать свою состоятельность, несмотря на возраст. Чем старше становишься, тем больше желание продлить свою карьеру», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что матч 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится сегодня, 9 апреля, в Москве. Начало встречи – 20:00 мск.