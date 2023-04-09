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Мбаппе надеется, что Месси останется в «ПСЖ» на следующий сезон 

Контракт 35-летнего форварда с красно-синими истекает летом 2023 года. 
Мбаппе надеется, что Месси останется в «ПСЖ» на следующий сезон 
09 апреля 2023 14:23
автор: Глеб Шевяков
автор фото: PSGTalk

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассчитывает, что его партнер по команде, Лионель Месси продлит свое соглашение с французским клубом. Об этом сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, парижане также заинтересованы в сохранении аргентинского футболиста, но руководство команды осознает, что удержать игрока будет сложно из-за интереса со стороны «Барселоны».

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

источник: Sport.es
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