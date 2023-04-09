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В «Динамо» поддержали идею возвращения пива на стадионы 

По мнению руководства бело-голубых, данное решение может привлечь большую аудиторию к просмотру футбола вживую.
09 апреля 2023 14:40
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением по поводу возможного возвращения пива на футбольные арены России.

«Да, клуб поддерживает инициативу продажи пива на стадионах. Это способствует привлечению дополнительных болельщиков, мы регулярно обсуждали этот вопрос. Однако до тех пор, пока продажа не будет разрешена на законодательном уровне, мы не можем ничего гарантировать», – приводит слова Пивоварова Sport24.ru

Напомним, что продажа алкоголя на российских спортивных футбольных площадках была запрещена в 2005 году. С тех пор вопрос о разрешении продавать пиво на стадионах поднимался неоднократно.

источник: Sport24.ru
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