Лэмпард заявил, что все игроки «Челси» соответствуют уровню команды 

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«У нас есть все возможности проявить себя в противостоянии с «Реалом». У нас нет повода беспокоится, потому что я уверен в силах своих футболистов. Здесь каждый, начиная с Матео Ковачича, двухкратного обладателя Лиги чемпионов, заканчивая новичком Мудриком, заслуживают игркать за этот клуб. Футболисты находятся в «Челси» не просто так», – приводит слова Лэмпарда Football London.

Напомним, что первая очная встреча команд в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет в среду, 12 апреля в Мадриде. Вторая игра запланирована на 18 апреля в Лондоне.