Ловчев заявил, что «Зенит» обыграет «Локомотив» в матче РПЛ 

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом».

Как сообщает «Плеймейкер», экс-игрок красно-белых твердо убежден в победе сине-бело-голубых, так как, по его мнению, они в настоящий момент превосходят по силе любую команду РПЛ, в том числе и «железнодорожников». Футбольный эксперт считает, что игра красно-зеленых сильно зависит от выступления нападающих Артема Дзюбы и Сергея Пиняева, поэтому команда Сергея Семака, в первую очередь, будет акцентировать свое внимание на этих игроков.

Добавим, что очная встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится сегодня, 9 апреля, в Москве. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

В настоящее время сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко после 21 матча. Железнодорожники располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе 25 очков.