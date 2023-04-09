«Манчестер Юнайтед» рассчитывает выкупить Забитцера у «Баварии» 

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено выкупить полузащитника Марселя Забитцера у «Баварии». Об этом сообщает Football Insider.

Как утверждает источник, в полноценном трансфере 29-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Добавим, что Забитцер выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с января 2023 года. Всего за команду АПЛ он отыграл 12 матчей, отличился одним забитым мячом и одним ассистом. Его контракт с «Баварией» действует до лета 2025 года.