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ЦСКА и «Химки» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Игра в Москве начнется в 16:30.
09 апреля 2023 15:56
автор: Александр Поволоцкий

Тренерские штабы ЦСКА и «Химок» определились со стартовыми составами на матч 22-го тура чемпионата России.

Игру обслужит бригада судей во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Маркос Гильерме, Руденко, Садыгов.

ЦСКА занимает четвертое место в таблице, набрав 38 очков. «Химки» располагаются на предпоследнем, 15-м месте. Подмосковный клуб заработал 13 очков.

источник: «Советский спорт»
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