ЦСКА и «Химки» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Тренерские штабы ЦСКА и «Химок» определились со стартовыми составами на матч 22-го тура чемпионата России.
Игру обслужит бригада судей во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.
ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Маркос Гильерме, Руденко, Садыгов.
ЦСКА занимает четвертое место в таблице, набрав 38 очков. «Химки» располагаются на предпоследнем, 15-м месте. Подмосковный клуб заработал 13 очков.
источник: «Советский спорт»