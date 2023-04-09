«Крылья Советов» победили «Сочи» благодаря голам Гапонова и Костанца 

«Сочи» на своем поле уступили «Крыльям Советов» в матче 22-го тура РПЛ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу самарцев.

В составе гостей забитыми мячами отличились защитник Илья Гапонов (52-я минута) и Фернандо Костанца (73). Хозяева поля ответили голом полузащитника Кристиана Нобоа (88).

Таким образом, «Крылья Советов» набирает 24 очка и по-прежнему занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» располагаются на девятой строчке с 31-м очком.

В следующем туре РПЛ самарская команда примет на своем стадионе «Химки» (15 апреля). Подопечные Курбана Бердыева в тот же день сыграют дома с «Краснодаром».

РПЛ

22-й тур

«Сочи» (Сочи) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:2 (0:0)

Голы: Нобоа, 88. – Гапонов, 52; Костанца, 73.