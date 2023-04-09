Орлов считает, что «Зениту» стоит опасаться Дзюбу в матче с «Локомотивом»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу возможной угрозы для «Зенита» со стороны нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 22-го тура чемпионата России.

«Безусловно футболистам «Зенита» стоит обратить особое внимание на фланговые передачи, которые идут к Дзюбе с фланга Пиняева. Это хорошая команда, в которой он может чувствовать себя комфортно и проявлять свои сильные качества. Если бы он выступал за «Торпедо» или «Пари НН», у него бы не было возможности делать результат», – приводит слова Орлова Sport24.ru

Напомним, что очная встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 9 апреля, в Москве на «РЖД Арене». Начало матча в 20:00 мск.

В настоящее время сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко после 21 матча. Железнодорожники располагаются на 11-й строчке, имея в своем активе 25 очков.